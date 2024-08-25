شروط الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 ودخول سحب المليون دولار

اربح الآن جوائر كبيرة من خلال اشتراكك في مسابقة الحلم التي يتم إذاعتها علي قناة إم بي سي التي يقدمها الإعلامي المتألق مصطفي ألاغا الذي اشتهر بلباقته، كل ما عليك أن تقوم بإرسال رسالة نصية من الرقم الذي حددته إدارة البرنامج للدولة التابع لها فقط، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم أرقام الهواتف الخاصة بجميع الدول التي يتاح لها الاشتراك في هذه المسابقة، أيضا سنوفيكم بجميع الإجراءات والقوانين اللازمة انتظرنا.

آلية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

ارسل علي الفور رسالة نصية بكلمة حلم بالعربية ، أو dream.

ثم قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمسابقة الحلم، قم بكتابة جميع البيانات التي تتطلب منك بطريقة صحيحة.

عبر هذه الخطوة سيتم إرسال رسالة نصية إليك عبر الهاتف الخاص من الرقم المخصص ببلدك بأنك بالفعل تم اشتراكك في هذا البرنامج.

انقر علي الخطوة التالية: سيرسل إليك عدة أسئلة يشترط الإجابة عليهم بطريقة صحيحة.

في حالة اذا قمت بإرسال إجابات صحيحة، ستحصل علي جوائز عديدة.

ماهي شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أن يكون لدية الجنسية العربية.

أن لا توجد بين المتسابق أو احد أفراد القائمين علي الأعداد أي قرابة.

قراة جميع الشروط والأحكام والموافقة عليها.

أن لا يتقدم عمر المتسابق عن 18 عاما.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024