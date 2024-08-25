“شغلها لأبناءك وأنت مرتاح” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي النايل سات وعرب سات لتسلية الأولاد بأحلى الأناشيد

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، والتي حظيت بشعبية كبيرة بين الصغار وأولياء الأمور منذ إنشائها في عام 2008، تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي يهدف إلى تطوير المهارات اللغوية والفكرية لدى الأطفال، بالإضافة إلى ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية من خلال القصص والأناشيد التي تروج للإيجابية والأخلاق الحميدة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

الاستمتاع بالمحتوى الفريد لقناة طيور الجنة، يمكنك ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات باستخدام المعلومات التالية:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكنك أيضا متابعة قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات من خلال الضبط الترددي التالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

أهداف وغاية قناة طيور الجنة

تهدف القناة إلى تقديم محتوى تعليمي مسلي عن طريق الأغاني والألعاب، وهذا يجعل عملية التعلم أكثر سهولة ومتعة للأطفال.

تتناول برامج القناة مواضيع مختلفة مثل الأخلاق والطبيعة والعلوم، وهذا يساهم في تعزيز تفكير الأطفال وتنمية معارفهم في مجالات متنوعة.

تعتمد القناة على الأداء الغنائي والرقص لجذب اهتمام الفتيان والفتيات، مما يجعل تجربة المشاهدة ممتعة ومحفزة بالنسبة لهم.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على الريسيفر

لتعيين إعدادات قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الإرشادات التالية: