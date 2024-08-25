حملها PDF.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يهدف هذا البرنامج إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم مساعدات مالية وخدمات اجتماعية متنوعة وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقا لتعليمات الوزارة، يمكن للمواطنين من خلال بوابة “مظلتي” التي تقدمها الوزارة للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، كما قامت الوزارة بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تتيح لك منصة مظلتي فرصة رائعة للتحقق مما إذا كنت ضمن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 باتباع خطوات بسيطة، يمكنك البحث عن اسمك والتأكد من استحقاقك للدعم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي منصة مظلتي.

ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية قم بالنقر علي خانة “بوابة الخدمات الإلكترونية”.

ثم إدخال المعلومات المطلوبة بدقة في الخانات المطلوبة.

النقر علي خانة الاستعلام عن النتيجة

انتظر قليلاً وستظهر نتيجة الاستعلام.

شروط التقديم برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط التي يجب على المواطن تلبيتها للتقديم والحصول على المساعدة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، ومقيم إقامة دائمة في العراق.

يجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة لتأهيل الفرد للحصول على معاش الرعاية الاجتماعية.

أن يقل عمر المتقدم عن ستين عام وأن يزيد عن 18 عام.

يجب ألا يمتلك المتقدم ممتلكات أو عقارات قيمة.

يلزم التسجيل في نموذج الرعاية الاجتماعية عبر موقع “مظلتي”.

يجب ألا يمتلك المتقدم أصولًا عقارية.

ان لا يتجاوز دخل المتقدم الحد المقرر من قبل الوزارة.

الاوراق المطلوبة للحصول علي الرعاية الاجتماعية