وزارة التربية العراقية .. تعلن عن موعد بدء الدراسة العراق

مع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية، تزداد الأسئلة حول موعد بدء العام الدراسي 2024/2025 في العراق يسعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة التاريخ المحدد لبدء الدراسة، وذلك ليكونوا مستعدين تمامًا لتجهيز المستلزمات المدرسية ودفع الرسوم في الفقرات التالية، سنستعرض معكم الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد في العراق، بالإضافة إلى جدول العطل الرسمية المنتظرة.

موعد بداية الدراسة العراق 2024/2025

يسأل العديد من الطلبة عن موعد بداية الدراسة في العراق للعام الدراسي 2024/2025، خاصة مع قرب نهاية العطلة الصيفية يأتي هذا التساؤل في إطار استعداداتهم للعام الدراسي الجديد وقد أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخراً عن موعد بدء الدراسة، الذي من المتوقع أن يكون في بداية شهر أكتوبر 2024، مؤكدةً أن هذا الموعد ثابت بعد تداول شائعات حول احتمال تأجيله.

موعد بدء الدراسة الجامعي في العراق لعام 2025

في سياق معرفة موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، نوضح أن الدراسة في الجامعات العراقية ستبدأ في العاشر من سبتمبر وتنتهي في التاسع عشر من ديسمبر ومن المخطط أن تبدأ امتحانات منتصف العام في الثاني والعشرين من ديسمبر، حسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي العراقية كما أكدت الوزارة أنه يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالعملية التعليمية من خلال موقع وزارة التربية العراقية، الذي يقدم معلومات شاملة للطلاب في المدارس والجامعات على حد سواء.

الإجازات الرسمية في العراق للسنة الدراسية 2024/2025م

وضعت وزارة التربية العراقية خطة تتضمن الإجازات الرسمية للسنة الدراسية القادمة، وقد جاءت تفاصيل هذه الخطة على النحو التالي: