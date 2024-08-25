“شارك الآن واحصل على مليون دولار” أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من كل الدول العربية 2024 واربح الجوائز الكبيرة مع مصطفى الآغا

تثير أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم الكثير من التساؤلات في الوقت الحالي، حيث تعد هذه المسابقة الثقافية الأكثر شهرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط وتقدمها الإعلامي الشهير مصطفى الآغا على قناة MBC ويتم سحب اسم الفائز مباشرة على الهواء، وتقدم جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار للفائزين.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن للأفراد المشاركة في مسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” عبر هواتفهم إلى الأرقام المخصصة للمسابقة، تظهر هذه الأرقام بانتظام على القنوات التلفزيونية والمواقع الرسمية للمسابقة وتختلف حسب المنطقة الجغرافية:

رقم دولة الإمارات المتحدة: 6070.

جمهورية مصر العربية: 95458 أو 95450.

أرقام في المملكة العربية السعودية هي: 858888 أو 755505 أو 300300 أو 313131.

الأردن: 98880.

الكويت: 4141.

البحرين: 94000/ 98885.

العراق: يمكنك إرسال رسالة إلى الرقم 2770 أو الاتصال على الرقم 2266.

عمان: 90434.

لبنان: 008821622775627.

سوريا: 1555.

تونس: 85819.

جوائز مسابقة الحلم للفائزين 2024

تهدف مسابقة “حلم” إلى إثارة السعادة لدى جميع المشاركين والمساهمة في تحقيق أمانيهم وتحسين حياتهم، من خلال تقديم جوائز نقدية كبيرة أو جوائز إضافية مثل السيارات الفخمة والمنازل الباهرة، تتميز المسابقة بالنزاهة والشفافية حيث يتم تسليم هذه الجوائز مباشرة في البث المباشر.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنكم متابعة الخطوات التالية للاشتراك في مسابقة الحلم: