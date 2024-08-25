(هنا كشوفات كاملة pdf) نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024 الدورة الأولى جميع المحافظات

تستمر وزارة التربية السورية في نشر نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024 في جميع المحافظات مثل الحسكة، وريف، دمشق، وإدلب، وغيرها، وذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء فترة تقديم الاعتراضات على نتائج الدورة الأولى، التي تمت بشكل لامركزي داخل مديريات التربية في المحافظات، وقد بدأت عملية فرز ومراجعة أوراق امتحانات الطلاب الذين قدموا اعتراضات، ومن خلال هذا المقال سنواصل معكم نشر قوائم نتائج الاعتراضات للصف التاسع في سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب بصيغة PDF بعد الإعلان الرسمي.

نتائج اعتراضات التاسع سوريا 2024

تقوم اللجان التي تتعامل مع حالات الاعتراض على درجات المواد، بتحديد ما إذا كان هناك تعديل في صحة الاعتراضات، وذلك قبل نشر نتائج الاعتراضات على الإنترنت، والتي تتضمن سجلات موضحة فيها:

رقم الاكتتاب والاسم الثلاثي.

المادة التي ثبت الحق في الاعتراض عليها.

نوع الخطأ المثبت الدرجة والمجموع قبل وبعد ثبوت التعديل.

النتيجة سواء راسب او ناجح.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات التاسع ٢٠٢٤

وأعلنت وزارة التربية في محافظة حلب نتائج الاعتراضات للصف التاسع لعام 2024 بالأسماء، حيث تم نشرها رسمياً عبر قناة سوريانا التعليمية، يمكن الآن للطلاب الاطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات التالية: