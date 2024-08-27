تردد قناة ميكي الجديد وشاهد كل الأفلام الكرتونية بجودة Hd على النايل سات

تعتبر قناة ميكى من أكثر القنوات شعبية بين الأطفال والعائلات في العالم العربي حيث تقدم محتوى كرتون ممتع يتناسب مع جميع الأعمار كما تشتهر القناة بعرض سلسلة الرسوم المتحركة الكلاسيكية الشهيرة ميكي التي ترسم الابتسامة على وجوه الصغار والكبار على حد سواء من خلال مغامراتها الطريفة المليئة بالإثارة ومع التحديثات المستمرة لترددات القنوات الفضائية يبحث العديد من المشاهدين عن التردد الجديد لقناة ميكى لضمان متابعة برامجهم المفضلة بجودة عالية على نايل سات لعام 1445.

تردد قناة توم ميكى على نايل سات

تردد قناة ميكي ماوس: 11526.

معامل الترميز للقناة: 27500.

معدل استقطاب القناة : عمودي V.

ومعامل تصحيح الخطأ للقناة: ⅚.

جودة عرض البث عبر القناة: HD.

تردد القناة على العرب سات

تردد قناة ميكي ماوس : 11257.

استقطاب قناة ميكي ماوس: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الجودة: HD.

كيفية ضبط التردد الجديد لقناة ميكي 2024

لضبط تردد قناة ميكي ماوس على جهاز الاستقبال يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة لضمان استقبال القناة بنجاح: