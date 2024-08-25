الرجعة بعد الغياب.. موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة للجزء الجديد

محبي ومتابعي المسلسل الشهير قيامة عثمان يتساءلون في الوقت الحالي عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، وذلك بعد أن تصاعدت الأحداث بنهاية الموسم الخامس وسيطر عثمان على “قلعة ميكجة” وفي طريقه إلى بورصة للسيطرة عليها، ونوضح لكم موعد عرض المسلسل المتوقع والقنوات الناقلة له.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس

بفارغ الصبر ينتظر جماهير ومتابعي مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس منه، ومقرر إن شاء الله أن يكون العرض الأول للموسم السادس ببداية شهر أكتوبر المقبل، وقد جاء تأخير العرض بعد أن انفصل بعد الممثلين عن المسلسل وتغير سيناريو المسلسل، ومفترض أن يذاع في المواعيد التالية:

إذاعته كل أربعاء أسبوعيًا على القناة التركية ATV عند الساعة 8:00 م، وذلك باللغة التركية.

إعادة الحلقة يوم الخميس كل أسبوع “مترجمة” عند الساعة 9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

وضحنا لكم موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس، حيث مع بداية شهر أكتوبر سيتم عرضه، وعن المسلسل فهو مسلسل تاريخي يحكي ما حدث بالدولة العثمانية وفترة بنائها، وقد تم عرضه لأول مرة في عام 2019 المنصرم، وتم عرض خمسة أجزاء منه، وقد انتهى الجزء الخامس منه بمحاولة عثمان للسيطرة على بورصة.

حيث سيطر عثمان على “قلعة ميكجة”، وسيحاول بالتأكيد في الموسم السادس فتح بورصة، والتي ستكون مفتاح كبير من أجل تحقيق حلمه فيما يخص بناء الدولة العثمانية، وبكل تأكيد يستمر صراع السلطان عثمان مع الأتراك، والذين يحاولون بشتى الطرق إيقافه عن الوصول لحلمه.