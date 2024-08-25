“لينك الاستعلام عنها هنا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم المحافظات العراقية

أعلنت وزارة العمل العراقية عن توفير رابط يمكن المواطنين العراقيين من الاستعلام عن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الخاصة بشهر أغسطس عام 2024، وذلك بهدف دعم المحتاجين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية نظرا لارتفاع أسعار السلع والمنتجات، وحددت الوزارة مجموعة من المعايير والشروط التي يجب على المتقدمين تحقيقها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، في الفقرات التالية سنوضح كيفية الاستفسار عن هذه الأسماء عبر منصة مظلتي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تزايدت الاهتمامات في الفترات الأخيرة بشأن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الأخيرة، حيث قامت وزارة العمل العراقية بتيسير عملية الاستعلام عن تلك الأسماء إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة مقرها الرسمي في العراق، وفيما يلي الخطوات اللازم اتباعها:

ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

حدد خيار الحماية الاجتماعية من الصفحة الرئيسية.

ثم يجب إدخال جميع بياناتك الشخصية بدقة، ومن ثم تحديد الطلب الأخير الذي ترغب في الاستعلام عنه.

اضغط على مربع البحث وانتظر بضع ثواني حتى تظهر أمامك الكشوفات التي تحتوي على أسماء الأفراد المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية.

متطلبات الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي 2024

وضعت وزارة العمل العراقية معايير وشروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معونة الرعاية الاجتماعية، وكانت هذه الشروط على النحو التالي:

الشخص الذي يتقدم للحصول على المعونة يسكن في العراق ولديه الجنسية العراقية.

أسرة المتقدم تضم على الأقل أربعة أفراد.

لم يتم تعيين المواطن المتقدم في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

يجب أن يكون الفرد الذكر الذي يحق له الدعم في الفترة العمرية بين 18 و60 عام، أما الإناث المستفيدات من الدعم فيجب أن تكون في الفترة العمرية بين 15 و55 عام.

الحلول الحكومية لتأخير الصرف في الرعاية الاجتماعية

لتفادي مشكلة تأخير صرف الدفعات أطلقت الحكومة العراقية رابطا إلكترونيا يسمح للمواطنين بمعرفة حالة الدفعات والأسماء المستفيدة، وهذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتوفير وسيلة سهلة للوصول إلى المعلومات المهمة بخصوص الدعم المالي، ويعتبر الرعاية الاجتماعية جزءا أساسيا من جهود الحكومة لتحسين أوضاع الأسر العراقية المحتاجة، من خلال توزيع الموارد بشكل عادل لضمان حياة كريمة لجميع المستحقين.