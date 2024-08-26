خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

هناك بحث مكثف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، إذ تسعى الحكومة العراقية بتحسين مستوى حياة الأسر الفقيرة من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع اقتراب إعلان أسماء المستحقين للدعم المالي عام 2024، بدأ الناس في البحث عن طرق الاستعلام عن هذه الأسماء عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تم توفير رابط إلكتروني من قبل الحكومة العراقية لتسهيل عملية الاستعلام، يتيح للمواطنين التحقق من الأسماء التي تم تضمينها في برنامج الرعاية الاجتماعية، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للتحقق من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة:

ادخل الى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا لم يكن لديك حساب بعد عليك إنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول يرجى إدخال البيانات الشخصية الضرورية مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية للتأكد من صحة هويتك.

حدد آخر برنامج للرعاية الاجتماعية من بين الخدمات المتاحة.

اختار المحافظة التي تتبع لها.

انقر على خيار “عرض الأسماء”.

سوف تعرض لك قائمة بأسماء المستفيدين في الدفعة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

بإمكانك تحميل القائمة بصيغة PDF للاحتفاظ بها والاطلاع عليها لاحقا.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق عام 2024

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروط معينة لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياج من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتشمل هذه الشروط:

يلزم أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية ومقيم بشكل دائم في العراق.

يتعين أن يكون الرجال في الفئة العمرية بين 18 و60 عام، والنساء بين 15 و60 عام.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم ملكية أي ممتلكات تجارية مسجلة باسمه.

يجب على المتقدم عدم امتلاك أي ممتلكات عقارية مسجلة باسمه.

أهمية برنامج الرعاية الاجتماعية في تحسين الحياة المعيشية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واحد من أهم برامج الدعم في العراق، حيث يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر الفقيرة وتحسين مستوى حياتهم عن طريق الاطلاع على قائمة المستفيدين من المعونة الاخيرة لسنة 2024، يمكن للمستلمين التحقق من وضعهم والاستفادة من الدعم المتاح.