طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر/أيلول 2024 وشروط الاستحقاق

تم الإعلان مؤخرا عن موعد صرف رواتب التقاعد في العراق من قبل وزارة المالية، حيث سيتم إيداع الرواتب في حسابات المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر، وأكدت الوزارة على زيادة 100 ألف دينار لتحسين الظروف المعيشية تم صرف هذه الزيادة مؤخرا، ويتم استعداد لصرف المعاشات الجديدة.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

قدمت وزارة المالية طريقة للاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق عبر الإنترنت بخطوات بسيطة، ويمكن تلخيص هذه الخطوات في النقاط التالية:

ادخل إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي.

اختار الخدمات الإلكترونية من القائمة التي تظهر أمامك.

أدخل المعلومات الخاصة بك، مثل الاسم ورقم الهوية.

انقر على زر التحقق لرؤية تفاصيل الراتب والزيادة التي تمت إضافتها.

شروط الاستحقاق لرواتب المتقاعدين في العراق في عام 2024

هناك عدد من الشروط التي يجب توفرها للحصول على رواتب المتقاعدين في العراق، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

يجب على المتقاعد أن يكون لديه الجنسية العراقية وأن يكون مقيم في العراق بشكل دائم.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقاعد لا يقل عن 55 عام إذا كان ذكرا، ولا يقل عن 45 عام إذا كانت أنثى.

يتطلب دفع الاشتراكات في التأمين الاجتماعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل الاعتزال.

يمكن لذوي الإعاقة الحصول على معاش شريطة أن تكون مدة الخدمة لا تقل عن 15 عام.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية مؤخرا عن تبنيها إجراءات واضحة لدعم المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا، من خلال زيادة معاشهم بمبلغ مائة ألف دينار عراقي وقد تم تنفيذ هذه الزيادة لعدد من المتقاعدين الجدد خلال الأشهر القليلة الماضية، وسيتم إضافتها إلى رواتبهم في الشهر الحالي دون تغيير ورغم عدم إعلان وزارة المالية عن هذه الزيادة، إلا أنه من المتوقع أن تتم زيادة مستقبلية للرواتب.