ننشٌر.. معدلات القبول الموحد الأردن 2024 “الجامعة الأردنية – الهاشمية – اليرموك – مؤتة – آل البيت” موقع وحدة تنسيق القبول الموحد

معدلات القبول الموحد الأردن 2024، زاد البحث من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الأردن حول معدلات القبول الموحد الأردن 2024 وذلك حيث كان التقديم على الجامعات الأردنية قد بدأ منذ فترة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، وجميع الطلبة والطالبات ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج القبول في تلك الجامعات حيث تعتبر هي بداية مستقبل الطالب، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم فتح التقديم منذ الرابع عشر من أغسطس 2024 وانتهى يوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه، وإليكم في السطور القادمة التفاصيل.

معدلات القبول الموحد الأردن 2024

نوفر لكم من خلال هذا المقال معدلات القبول الموحد الأردن 2024 في مختلف الجامعات ولمعظم التخصصات، وتكون المعدلات على النحو الآتي:-

معدل القبول في كلية الطب الجامعة الأردنية 98.5%.

معدل القبول في طب الأسنان الجامعة الأردنية 97.6%.

معدل القبول في الصيدلة 96.4%.

معدل القبول في الهندسة المدنية 94.2%.

معدل القبول في التمريض 95.4%.

معدل القبول في الطب جامعة مؤتة 96.6%.

معدل القبول في الصيدلة 94.5%.

معدل القبول في الهندسة المدنية 85.8%.

معدلات قبول الطلاب في طب الجامعة الهاشمية 97.45%.

معدل القبول في طب الأسنان الجامعة الهاشمية 96.35%.

معدل القبول في الصيدلة 95.65%.

معدلات القبول في هندسة الحاسوب 93.75%.

معدل القبول في التمريض 92.9%.

معدل القبول في هندسة العمارة جامعة آل البيت 85.3%.

معدل القبول في هندسة المساحة 80.1%.

معدلات القبول في الهندسة المدنية 80.65%.

معدل القبول في التمريض للإناث 89.1%، وللذكور 89.05%.

معدل القبول في الطب جامعة اليرموك 97%.

معدلات القبول في الصيدلة 94.6%.

معدلات القبول في الهندسة المدنية 83.65%.

معدل القبول في هندسة الاتصالات 88.7%.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بالجامعات الأردنية 2024

بعد أن تعرفنا على معدلات القبول الموحد الأردن 2024 نتعرف الآن على طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في كل الجامعات عن طريق الخطوات التالية:-