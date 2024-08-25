تأجيل أم لا!!.. متى موعد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق 2025 بالمدارس.. وزارة التربيه العراقية تجيب!

تعد بداية العام الدراسي من الفترات المهمة في كل بلد، حيث يتطلع الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة تاريخ بدء الدراسة لضمان الاستعداد الجيد وفي العراق يتحدد موعد بدء العام الدراسي بناء على توجيهات وزارة التربية والتعليم التي تأخذ في اعتبارها عدة عوامل تتعلق بالطقس وظروف البلاد وفي هذا المقال سوف نوضح تفاصيل بداية العام الدراسي الجديد في العراق لعام 2025 وكيفية تأثير ذلك على الطلاب والمدارس.

تاريخ بداية العام الدراسي 2025

قامت وزارة التعليم بالإعلان عن الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك في بداية أوائل شهر سبتمبر ويتم تحديث مواعيد بدء الدراسة بناء على الظروف المحلية ويختلف تاريخ البداية في المدارس الحكومية والخاصة بناءا على توجيهات الوزارة ويتم تحديد مواعيد بدء الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية بناءا على جدول زمني موحد كما يتم التأكيد على الموعد في اجتماعات المدارس والإدارات التعليمية ويتم نشر التواريخ الرسمية على الموقع الإلكتروني للوزارة ووسائل الإعلام حيث تبدأ المدارس في تجهيز الفصول الدراسية استعداداً لاستقبال الطلاب ويتم إبلاغ الطلاب وأولياء الأمور بالمواعيد النهائية من خلال المدارس.

الإجراءات التحضيرية لبداية العام الدراسي

هناك بعض الإجراءات التحضيرية التي يتم القيام بها من قبل الطلاب وكذلك الوزارة عند اقتراب بداية العام الدراسي والتي تتضح فيما يلي: