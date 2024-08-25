استعلام عن أسماء المقبولين قرعة الحج 2025 العراق عبر hajj.gov.iq برقم البطاقة الموحد

أتاحت الهيئة العليا للحج والعمرة للمواطنين بالعراق عشرون يومًا من أجل تعبئة استمارة الحج والتقديم الإلكتروني لقرعة الحج للأعوام 2025 و2026 و2027، وبعد انتهاء عملية التسجيل بدأ المتقدمون باحثين عن أسماء المقبولين قرعة الحج 2025 العراق، بحيث يتعرفوا هل تم قبولهم وسيكونوا من حجاج بيت الله الحرام هذا العام أم لا، ونرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج القرعة وخطوات الاستعلام بالطريقة الصحيحة.

استعلام عن قرعة الحج 2025 العراق

فتحت الهيئة العليا للحج والعمرة بوقت سابق التسجيل الإلكتروني في قرعة الحج، وبعد 20 يوم من استمرار التقديم عبر بوابة أور والموقع الرسمي للتقديم، تم وقف باب التقديم، وبالتأكيد الكل ينتظر الآن أسماء المقبولين من المتقدمين، وحتى هذه الساعة لم يتم إتاحة نتائج القرعة، ولكن عند توفير قوائم المشمولين، سيتمكن كل مستعلم من التعرف على النتيجة إن سار عل الخطوات التالية:

اتجه في بداية الأمر الموقع الرسمي للهيئة العليا للحج المخصص للتسجيل والاستعلام.

المخصص للتسجيل والاستعلام. تجد بالأعلى قائمة من الخدمات الإلكترونية ومنها اختر قائمة “قرعة الحج”.

حين إعلان الأسماء سيتم توفير صفحة الاستعلام ويستعلم المتقدم عن القبول مستخدمًا رقم الطلب.

حينها يظهر لك هل تم قبولك لتقوم بتجهيز أوراقك أو أن القرعة لم تستقر عليك.

التقديم في قرعة الحج 2025

بينا لكم أن أسماء المقبولين في قرعة الحج 2025 العراق لم تظهر بعد، وقد أشار رئيس الحج والعمرة أن التقديم في قرعة الحج كان مجاني وتم تبسيط المور أمام المواطنين للتسجيل، وقد راعت الهيئة في المتقدمين أن يكون السفر والقبول لمن لم يسافر قبل ذلك بأي صفة كان، علمًا بأن الهيئة تُعطي نقطة إضافية لمن سجلوا العام الماضي ولم يفوزوا ويظهر اسمهم في القرعة، بجانب أن الأولوية لفئات كبار السن وتخصيص حوالي 60% من المقاعد لهم.