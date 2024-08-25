85 مليار دينار عراقي.. وزارة العمل العراقية تعلن موعد صرف ” 3 أشهر ” متأخرة من منحة الطلبة والطالبات 2024

تبذل وزارة العمل العراقية الكثير من الجهد لكي تستطيع توفير احتياجات الطلاب وذلك لكي يبذلوا كل ما في وسعهم للتفوق والنجاح فهؤلاء الشباب هم مستقبل البلد، وقد أعلنت الوزارة عن موعد صرف منحة الطلبة والطالبات المتأخرة لعام 2024 بأثر رجعي، ولهذا يبحث جميع المستفيدين عن هذا الأمر للاستفادة منها ومعرفة موعد صرفها الرسمي، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم من خلال السطور التالية فتابعوا معنا الان.

منحة الطلبة والطالبات 2024 العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الخميس بالإعلان عن أنها قد قامت بالتأكيد أنه تم اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بصرف منحة الطلبة لجميع الطلاب المستفيدين منها بأثر رجعي بعد توفر التخصيص المالي لهم، وتم توضيح أن عدد الطلاب المشمولين في هذه المنحة قد وصل حتى الآن إلى مليونين و 300 ألف طالب، وتم تخصيص مبلغ كبير لجميع هؤلاء الطلاب حيث تم تخصيص لهم 85 مليار دينار عراقي.

موعد صرف منحة الطلبة والطالبات 2024

قد قام المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي بتوضيح أن عملية صرف وتوزيع منحة طلبة الجامعات ثلاث أشهر وهذه هي الشهور المتأخرة سوف يتم إطلاقها مع راتب الرعاية لشهر ايلول المقبل، لذلك لا داعي أن تكون الطلبه قلقة بشأن هذا الأمر، وتم توضيح جميع التفاصيل الخاصة بهذه المنحة حيث أنه قام بذكر أن منحة طلبة وزارة التربية لستة أشهر تم إطلاقها ولم يتبقى منها سوى ثلاث أشهر فقط، وسوف يتم تسليمها خلال الأشهر المقبلة وذلك بعدما تم توضيح أن التخصيص المالي قد تم توفيره بالفعل.

شروط الحصول على منحة الطلاب في العراق 2024

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر أولًا لكي يستطيع الطلبة والطالبات الحصول على هذه المنحة وقد قامت الوزارة العراقية بتوضيح جميع هذه الشروط، والتي تتمثل في التالي: