خطوات التسجيل فى منحة المرأة الماكثة فى المنزل 2024 بالجزائر وشروط التقديم عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن شروط التسجيل في منحة المرأة التي تظل في المنزل عام 2024 وهي مبادرة تهدف إلى دعم النساء اللاتي يقمن بأدوارهن الأسرية داخل المنزل دون الحاجة للخروج إلى العمل، تأتي هذه المنحة كجزء من جهود الحكومة لتحسين دخل الأسرة وتمكين المرأة من الإسهام في الاقتصاد الوطني من موقعها.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

للتقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل ينبغي على المتقدمات تلبية مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية وهذه الشروط تتضمن ما يلي:

يتعين على المتقدمة أن تكون ذات جنسية جزائرية.

يجب أن تكون المتقدمة مقيمة بصفة دائمة في الجزائر.

عدم وجود مصادر دخل إضافية: يجب أن لا تكون المتقدمة تمتلك أي مصدر آخر للدخل سواء كان من وظيفة حكومية أو خاصة.

للحصول على هذه المنحة يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة جامعية ولا تستطيع حاليا العثور على وظيفة.

يشترط أن يكون الزوج المتقدم بدون راتب شهري ثابت.

يحق للمطلقات والنساء الأرامل التقدم للحصول على هذه المنحة.

ينبغي تقديم جميع الوثائق التي تثبت تحقيق الشروط وضمان الاستحقاق للحصول على المنحة.

كيفية التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل

للتسجيل في منحة المرأة التي تشتغل في المنزل، ينبغي اتباع خطوات معينة لضمان نجاح التسجيل إليك الخطوات التفصيلية للتقديم:

ادخل إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

حدد المنحة الخاصة بالبطالة من القائمة المتوفرة.

ثم حدد اسم الولاية التابعة لها المتقدمة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة المتعلقة بالطلب، مثل الاسم والعنوان ومعلومات الاتصال.

يرجى تقديم الوثائق والمستندات الضرورية التي تثبت أحقية المتقدمة في الحصول على المنحة.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، اضغط على زر “إرسال” لإتمام التسجيل.

متابعة الطلب واستلام المنحة

بعد تقديم الطلب سيتم فحص الحالة والتأكد من استيفاء المتطلبات، سيتم التواصل مع المتقدمة لإبلاغها بقرار قبول طلبها أو رفضه في أقرب وقت ممكن، في حال الموافقة ستحصل المتقدمة على مبلغ المنحة خلال الفترة المحددة.