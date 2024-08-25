هل سيتم تأجيل موعد دخول العام الدراسي في العراق 2025 والإجازات الرسمية وفق التقويم الدراسي

تشهد دولة العراق حالة من الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025 فقد قامت المؤسسات التعليمية بتطبيق جميع الإجراءات اللازمة للعام الجديد، ونظرا لأهمية هذا الأمر فقد قامت وزارة التعليم العراقية بالكشف عبر المواقع الرسمية عن موعد دخول العام الدراسي الجديد وهو الأمر الذي انتظره جميع المواطنين خاصة أولياء الأمور والطلاب وذلك حتى يستعدوا بشكل كافي للمرحلة الجديدة.

هل سيتم تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد في العراق

قامت وزارة التعليم العراقية بالكشف عن عدم صحة ما تم تداوله في المواقع الإلكترونية في الفترة الأخيرة والتي تدور حول تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد، حيث أكدت الوزارة على أن تلك الأخبار شائعات ولا أساس لصحتها.

موعد دخول العام الدراسي الجديد في العراق 2025

وفقا للوارد في بيان وزارة التعليم العراقية فقد تم الكشف عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024 في جميع المراحل التعليمية والتي منها الجامعات، وهو الموضح في الاتي:

موعد بداية الدراسة: ستكون في يوم 10 من شهر سبتمبر 2024.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي: ستكون في يوم 22 من شهر ديسمبر 2024.

موعد نهاية الدراسة: ستكون في يوم 19 من شهر ديسمبر.

أما عن المراحل التعليمية الأخرى فوفقا للتقويم الدراسي فسيكون اليوم الأول من شهر أكتوبر عام 2024 هو أول أيام العام الدراسي الجديد وبناء على ذلك فيتبقى عدد قليل من الأيام على بداية الدراسة ولذلك يجب على جميع الطلاب والطالبات الاستعداد بشكل كامل للدراسة.

الإجازات التي سيحصل عليها الطلاب في العام الدراسي الجديد 2025

سيحصل جميع طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في دولة العراق على عدد من الإجازات المختلفة، ويمكنك التعرف على موعد تلك الإجازات من خلال الاتي: