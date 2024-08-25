استعدوا للصرف .. التسجيل في حساب المواطن للطلاب 1446 ” برنامج تكافل الطلاب “

يعد برنامج حساب المواطن للطلاب من أشهر البرامج المتعلقة بالدعم الدراسي التي تقوم المملكة العربية السعودية بتقديمها إلى جميع الطلاب من جميع المراحل التعليمية المختلفة، وتقوم الدولة بتقديم ذلك الدعم بهدف مساعدة ومساندة الطلاب الذين يواجهون صعوبات حياتية وظروف معيشية صعبة ولا يستطيعوا الصرف على أنفسهم، وتم الإعلان من قبل الدولة بأن يستطيع الطالب التقديم على ذلك الدعم والحصول عليه والاستفادة منه؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم الشروط التي يجب أن تكون متوفرة أيضًا وطريقة التسجيل به.

شروط التسجيل في حساب المواطن للطلاب 2024

يوجد العديد من الشروط المتعلقة بالتسجيل في حساب المواطن الخاص بالطلاب؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الشروط وهي:

يجب أن يكون الطالب من ضمن قائمة المستفيدين من برنامج تكافل المدرسي. يجب على الطالب أن يكون مسجل في أحد مؤسسات التكافل الخيري. على الطلاب المتقدمين أن يكونوا من أبناء المملكة العربية السعودية. أن يكون الطالب المسجل في المرحلة الثانوية.

موعد صرف حساب المواطن للطلاب 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف حساب المواطن لطلاب المرحلة الثانوية العامة وأوضحت بأن من المفترض أن يتم صرف ذلك الدعم يوم 27 من الشهر الجاري، وأعلنت بأنها تقوم بتوفير الموعد الخاص بكل شهر من خلال موقعها الرسمي؛ لذلك يجب على الطلاب متابعة ذلك الموقع لمعرفة كل ما هو جديد عن ذلك الدعم.

التسجيل في حساب المواطن للطلاب 2024

يستطيع جميع الطلاب الآن التسجيل في حساب المواطن الخاص بالطلاب بكل سهولة من خلال الدخول على منصة تكافل الرسمية والضغط على بوابة الطالب، يجب بعد ذلك تسجيل الدخول على تلك المنصة عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على متابعة، يجب عليكم أن تقوموا بإدخال الرمز الذي تم إرساله إليكم وكتابة باقي البيانات المطلوبة، ثم الضغط على الدعم المطلوب وهو حساب المواطن للطلاب، ثم الضغط على كلمة تسجيل.