“فرصة ممتازة وسعر هايل”.. مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra بخصم يصل لـ 1800 ريال من جرير السعودية

يعد هاتفSamsung Galaxy S23 Ultra من الهواتف الحديثة المتوفرة في الأسواق وهو من أحدث الهواتف التي تمتلك مميزات ومواصفات كثيرة وهو من الأجهزة الراقية والتي تتميز بسرعتها وقوتها حيث يأتي الهاتف بمواصفات عالمية ويرغب الأشخاص في الحصول عليه، وتقدم مكتبة جرير السعودية خصم يصل إلى 1800 ريال سعودي ويستطيع الجميع الاستفادة من ذلك العرض.

هاتف Galaxy S23 Ultra من جرير السعودية

يتميز هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بالكثير من المميزات التي يرغب الجميع في الحصول عليها فهو من الأجهزة القوية والتي تحتوى على كاميرا احترافية وتتميز بأدائها السريع كما يحتوى على مواصفات كثيرة وتقنيات متطورة، وتقدم مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية خصم جيد يصل إلى 1800 ريال سعودي حتى يستطيع المواطنين الحصول على الهاتف بكل سهولة وإن سعر الهاتف في المكتبة أقل من السعر الأصلي للهاتف.

مواصفات هاتف Galaxy S23 Ultra

يتصف هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بالكثير من المواصفات التي تجعله واحد من أفضل الهواتف التي يرغب الجميع بالحصول عليها، ومن تاك المواصفات ما يلي:

تأتي شاشة الهاتف من النوع Dynamic AMOLED 2X وهذا يعمل على حمايتها من الكسر.

يأتي الهاتف بسطوع قوي للغاية يصل إلى 1750 شمعة.

يأتي الهاتف بمعالج قوي من النوع Snapdragon 8 Gen 2وبمعالج رسومي من النوع Adreno 740 وذلك يعطي للهاتف أداء قوي ومميز.

تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 200 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 مع أحدث واجهة من واجهات سامسونج.

تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وهي تعمل بخاصية الشحن السريع.

مميزات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 ألترا

يأتي هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بالكثير من المميزات، وتتمثل فيما يأتي: