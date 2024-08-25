كيفاش اسجل لولادي.. رابط التسجيل لطلاب الابتدائية عن بعد فى تونس 2024 – 2025 والأوراق المطلوبة

شهدت معدلات البحث عبر جوجل زيادة من قبل أولياء الأمور في تونس، الذين يسعون لمعرفة الموقع الرسمي لتقديم طلبات تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال عن بعد، حيث توفر وزارة التربية التونسية موقع inscription éducation tn للتسجيل، سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الرسمية لغات أو المدارس الخاصة، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط التسجيل لطلاب الابتدائية عن بعد فى تونس 2024 – 2025

أعلنت وزارة التعليم التونسية عن بدء تسجيل التلاميذ في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة والمدارس اللغات، كما أتاحت الوزارة رابط إلكتروني للتقديم عن بعد، حيث يمكن لولي الأمر التسجيل عبره، وأكدت الوزارة على ضرورة مراعاة سن الطفل عند التقديم، ويمكن التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم التونسية.

ثم تحديد المرحلة الابتدائية.

النقر علي خانة التسجيل عن بعد.

ثم إدخال رقم بطاقة التعريف الوطني، وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق، ثم النقر علي خانة موافق.

ثم يتم اختيار المدرسة المراد التسجيل فيها مع مراعاة أن تكون ضمن النطاق الجغرافي.

يجب إدخال جميع بيانات الطالب الشخصية في الحقول المخصصة بدقة.

أخيرًا، النقر علي خانة “إرسال الطلب” وطباعة الاستمارة للاحتفاظ بها.

شروط التسجيل لطلاب الابتدائية عن بعد فى تونس

في إطار تنفيذ نظام التعليم عن بعد في تونس، تم تحديد شروط تسجيل الطلاب في المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2024، يهدف هذا النظام إلى ضمان استمرارية التعليم للطلاب بفاعلية وأمان في ظل الظروف الصحية الحالية، وفقا لوزارة التربية التونسية، هناك عدة شروط يجب على أولياء الأمور تحقيقها لتسجيل أبنائهم في المدارس الابتدائية عن بعد للعام 2024 -2025 فيما يلي بعض من هذه الشروط:

يجب أن تكون قوائم تسجيل الطلاب مرفقة بالأوراق والوثائق المطلوبة من قِبَل وزارة التربية التونسية، مثل نسخة من شهادة الميلاد وصورة شخصية حديثة للطالب.

يجب أن يكون الطالب قد أنهى فصول المستوى التحضيري (prescolaire) أو رياض الأطفال، وأن يمتلك شهادة تثبت إتمامه لهذه المرحلة.

يجب أن يكون لدى الطالب جهاز حاسوب شخصي مزود باتصال إنترنت يدعم منصات التعليم عبر الإنترنت.

ينصح أولياء الأمور بالتأكد من جودة اتصال الإنترنت لضمان استقرار عملية التعليم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل لطلاب الابتدائية عن بعد فى تونس

حددت وزارة التربية التونسية المستندات اللازمة للتقديم في مرحلة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، وهي كالتالي: