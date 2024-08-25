رابط شغال.. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 التي يسعى الكثير من الطلاب لمعرفتها من أجل سرعة التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة، بلقد تقدم الكثير من الطلبة والطالبات على التظلمات في أكثر من مادة بعد حصولهم على النتائج واكتشاف وجود أخطاء وأنها ليس الدرجة المتوقعة، وخاصةً بأن طلاب الثانوية العامة يعتادون على مراجعة الأسئلة فور خروجهم من لجنة الامتحانات بعد أداء كل مادة،

وقد تم فتح باب التسجيل على التظلمات بعد إعلان النتائج بثلاثة أيام فقط، وتعتبر عملية التظلم فرصة جيد للطلاب لإعادة تصحيح الأسئلة وحالة وجود أي أخطاء سوف يحصل الطالب على الدرجات ويتم تعديل نسب النجاح، مما حددت الوزارة التعليمية بأن قيمة الرسوم 300 جنيه على كل مادة بدلاً من دفعة 500 جنيه، مما تم تفعيل رابط رسمي لاستقبال الطلبات، ترقبوا معنا لمعرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024

أكدت بعض المصادر التعليمية أن هناك درجات كثيرة تم تعديلها وأن الزيادة في الدرجات كانت من نصف درجة وحتى درجتين، وتم إضافة هذه الدرجات بعد إجراء عملية التصحيح بمنتهى الشفافية والدقة من قبل الجهة المختصة بذلك، وحسب التصريحات أن الدرجات التي تم إضافتها للطلاب عند التصحيح كانت ضمن الأسئلة المقالية وليس الاختيارية،

منذ يومين فقط تم غلق باب التظلمات وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم الإعلان رسمياً عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة بعد انهاء التصحيح ورصد الدرجات وتعديلها لمن لديهم درجات، كما يسترد الطلاب الذين هم على حق وأن نتائجهم بها أخطاء قيمة الرسوم المدفوعة عن التظلم.

رابط الاستعلام عن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024