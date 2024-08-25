سجل الآن.. رابط التسجيل في كلية الخدمات الطبية الملكية الأردنية 2024 وشروط القبول والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الخدمات الطبية الملكية في المملكة الأردنية عن فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في القسم العلمي، وقدمت الكلية كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التقديم لتسهيل الإجراءات على الطلاب، في الأسطر القادمة سوف نتناول معكم رابط وخطوات التسجيل في كلية الخدمات الطبية الملكية الأردنية 2024 وأهم الشروط المطلوبة، وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

رابط التسجيل في كلية الخدمات الطبية الملكية الأردنية 2024

أتاحت الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية رابط رسمي للتسجيل في كلية الخدمات الطبية الملكية بسهولة ويسر، يجب على الراغبين في التقديم الالتزام بالشروط والضوابط المحددة، والتي تميز الكلية عن غيرها من الكليات، ويمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية، عليك الدخول علي الموقع الالكترونى لـ كلية الخدمات الطبية الملكية الأردنية.

ثم إدخال الرقم الوطني.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

ثم تحديد نوع الطلب.

إدخال رمز التأكيد.

ثم النقر علي خانة الاستمرار.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات الصحيحة.

ثم قم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على خانة إرسال.

شروط التسجيل في كلية الخدمات الطبية الملكية الأردنية 2024

حددت كلية الخدمات الطبية في الأردن مجموعة من الشروط والضوابط لقبول طلبات التقديم للراغبين في الالتحاق بالكلية، وتتمثل شروط التقديم فيما يلي:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

يجب أن يكون لائق صحيا للخدمة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه سابقًا.

يجب أن يكون المتقدم أعزب (غير متزوج).

يجب اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وألا يزيد عن 20 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي بمعدل لا يقل عن 60% وفقًا لتعليمات التعليم العالي.

أن لا يقل الطول عن 160 سم للذكور و155 سم للإناث، وأن يتناسب الوزن مع الطول.

تخصصات كلية الخدمات الطبية

السجل الطبي.

الصيدلة.

الإسعاف الفوري.

التمريض المشارك.

تمريض الكلي الاصطناعية.

التخدير والإنعاش.

المختبرات الطبية.

المراقبة الصحية.

المعالجة التنفسية.

تقنيات السمعيات.

الأطراف الصناعية.

صحة الفم والأسنان.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في كلية الخدمات الطبية الملكية الأردنية 2024

هناك مجموعة من المستندات والأوراق يجب علي المتقدمين إرفاقها عند التسجيل وهي: