” قناة شباب المستقبل “.. اضبط الآن تردد قناة سبيستون الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعد قناة سبيستون من أبرز القنوات التلفزيونية التي تستهدف الأطفال والمراهقين في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يتضمن الرسوم المتحركة والبرامج التثقيفية، فنجد أنه منذ انطلاقها، حافظت سبيستون على مكانة رائدة بفضل تنوع برامجها والتزامها بالقيم الأخلاقية، ومع تحديث الترددات على الأقمار الصناعية، يهتم الكثير من المشاهدين بمعرفة التردد الجديد للقناة على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة سبيستون الجديد على نايل سات

قناة سبيستون متاحة على قمر نايل سات، حيث يمكن للمشاهدين استقبال القناة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

التردد: 11785 ميغاهرتز.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة سبيستون الجديد على عرب سات

بالإضافة إلى نايل سات، تبث قناة سبيستون أيضًا على قمر عرب سات، الذي يغطي مناطق واسعة من العالم العربي، لضبط القناة على عرب سات، يمكن للمشاهدين اتباع الإرشادات التالية:

التردد: 12341 ميغاهرتز.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4.

الجودة: SD.

كيفية ضبط الترددات الجديدة على جهاز الاستقبال

يمكن استقبال القناة بسهولة من خلال ضبط تردد الجديد عن طريق اتباع الطريقة التالية: