شروط التسجيل في الجيش الوطني العراقي 2024 والمستندات المطلوبة

أتاحه وزارة الدفاع الجزائري عن بدء استقبال دفعات جديدة في الجيش الوطني الشعبي الجزائري لهذا العام 2024، يعد هذا الالتحاق بتلك الهيئة شرف عظيم لجميع من يتقدم إليه فهو بناء مستقبل مهني مستقر، عبر هذه السطور سنوضح لكم كيفية التسجيل، الشروط اللازمة، الأوراق المطلوبة من اجل التسجيل في الجيش الوطني الشعبي إليكم التفاصيل الآتية.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري 2024

أن لا يقل عمر المتقدم من 18 عاما، لا يتجاوز 22 سنة.

كما يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية.

يجب أن يكون حسن السير والسلوك.

يشترط علي المتقدم أن يكون أعزب.

أن تكون الصحيفة الجنائية الخاصة به خالية تمام من أي إجراء أمني أخذ ضده.

قادر علي الالتزام بجميع الأوامر العسكرية .

التسجيل في الجيش الوطني الجزائري 2024

من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة تستطيع التسجيل في الجيش الوطني الجزائري، اعم تلك الخطوات:

في البداية: الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الدفاع الجزائرية الإلكتروني. ثم اضغط علي خانة الخدمات الإلكترونية، ثم قم بتحديد أيقونة التسجيل. يشترط عليك إدخال بياناتك الشخصية بطريقة صحيحة. إرفاق جميع المستندات، الوثائق اللازمة. يجب عليك تحديد الوظيفة التي تريد الالتحاق بها. يشترط عليك التأكد من إدخال كافة البيانات، المستندات بكيفية سليمة. انقر علي أيقونة الإرسال.

الوثائق اللازمة في تسجيل الجيش الوطني الشعبي 2024