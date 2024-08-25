“لبيك اللهم لبيك” نتائج قرعة الحج 2024 العراق | | اسماء الفائزين في قرعة الحج بجميع المحافظات عبر www.hajj.gov.iq

مع اقتراب موسم الحج تتجه أنظار العديد من المسلمين في العراق نحو نتائج قرعة الحج 2024 العراق، حيث تعد هذه القرعة فرصة للكثيرين لأداء مناسك الحج والقيام بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام وتنظم وزارة الحج والعمرة العراقية هذه القرعة لضمان توزيع عادل للفرص بين المواطنين، وذلك في ضوء الطلب الكبير والحصص المحدودة المتاحة لكل دولة، وفي السطور القادمة نوضح طريقة الاستعلام عن النتائج وكذلك أهم الشروط اللازمة للقبول.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2024 العراق

للاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2024 العراق فور الإعلان عنها يجب عليك إتباع الخطوات التالية:-

زيارة الموقع الرسمي الخاص بـ الهيئة العليا للحج والعمرة .

. الدخول إلى القسم الخاص بقرعة الحج.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك والتأكد من صحته.

الضغط على زر بحث أو استعلام لتظهر النتائج.

الانتظار لبضع ثواني حتى تظهر النتيجة على الشاشة.

في حالة القبول يجب التوجه مكاتب الهيئة في المحافظة لتقديم المستندات المطلوبة في موع أقصاه 20 يوماً من ظهور النتائج.

في حال عدم القبول يمكن المحاولة في السنوات المقبلة أو البحث عن بدائل أخرى للحج.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2024

قبل الاستعلام عن الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2024 العراق نذكركم بالشروط التي حددتها الهيئة من أجل التقديم في القرعة، وهي:-