” ثبتها الآن “.. ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

قناة طيور الجنة تعد واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في العالم العربي، والتي قد اشتهرت بشكل كبير بتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والبرامج التعليمية التي تجمع بين الترفيه والتوجيه الأخلاقي، والتي حققت القناة نجاحًا كبيرًا بفضل محتواها الفريد الذي يساهم في تنمية مهارات الأطفال، ومن خلال هذه السطور نوضح تفاصيل تردد قناة طيور الجنة الجديد على قمر نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

تقوم قناة طيور الجنة بتحديث ترددها بانتظام لتحسين جودة البث وتوسيع نطاق تغطيتها، حيث تعرض القناة محتواها بجودة عالية على مدار اليوم بدون توقف او انقطاع على جميع الأقمار الصناعية، وذلك لضبط القناة على قمر نايل سات، يمكن للمشاهدين اتباع الخطوات التالية:

التردد: 11310 ميغاهرتز.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4.

الجودة: SD.

برامج قناة طيور الجنة المميزة

تشتهر قناة طيور الجنة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم الإيجابية بأسلوب ترفيهي، ونجد أن بعض من البرامج الشهيرة تشمل: