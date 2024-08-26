هام جدا للطلاب الجزائر.. كيفية تسديد حقوق الإيواء للسنة الجامعية 2024 وضمان غرفة جامعية من الإنترنت.. هتخلصها وانت في مكانك

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية كيفية تسديد حقوق الإيواء للسنة الجامعية 2024، وذلك تيسيراً لطلاب الجامعة القدامى والجدد، حيث يمكن لجميع طلاب الجامعة دفع رسوم الإقامة بالجامعة عبر الإنترنت بطريقة سهلة وآمنه من المنزل بدون الذهاب إلى مكاتب الخدمة القديمة، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم خطوات تسديد حقوق الإيواء في الجزائر 2025\2025، وموعد التسجيل في المنحة الجامعية.

كيفية تسديد حقوق الإيواء للسنة الجامعية 2024

كشفت وزارة التعليم العالي الجزائرية كيفية تسديد حقوق الإيواء للسنة الجامعية الجديدة 2024/2025، يمكن لجميع الطلاب الجزائريين تسديد الرسوم بكل سهول فقط من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

أولاً يجب التوجه إلى موقع خدمات الطلاب الجامعية.

ومن ثم النقر فوق خيار “دفع حقوق الإيواء”.

يجب على الطالب تحديد حالة الطالب جديد أو قديم.

حدد البطاقة الذهبية لدفع الرسوم.

إضافة رقم تسجيل الطالب وتعيين قيمة رسوم الطالب.

أكمل ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أخيراً قم بالنقر فوق خيار الدفع للإنتهاء من الدفع.

بعد نجاح عملية الدفع سيظهر لك على الموقع رسالة تؤكد ذلك.

مواعيد دفع حقوق الإيواء

حددت وزارة التعليم العالي في دولة الجزائر مواعيد دفع حقوق الإيواء فتبدأ من يوم 23 أغسطس وتنتهي يوم 25 أغسطس 2025، كذلك وضحت الوزارة طريقة السداد التي يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالتالي:

رسوم الإيواء لهذا العام هي 400 دينار جزائري.

عقب دفع الطالب رسوم الإيواء يحصل على بطاقة الإقامة التي تعطيها الدولة للطلاب.

عقب الدفع تظهر رسالة تأكيد عبر الموقع.

التسجيل في المنح الجامعية بالجزائر 2024

يبحث العديد من الطلاب الغير قادرين على تحمل مصاريف السنة الدراسية الجامعية، لذا حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية موعد التسجيل في المنح الجامعية وتبدأ يوم 1 سبتمبر 2024 وتستمر التقديمات يوم حتى 15 سبتمبر 2024 ويحق للطلاب والطالبات التظلم في حال عدم قبول طلبهم وسيتم النظر في التظلم والبت فيه.