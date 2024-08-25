طريقة تجديد الإقامة بدون رسوم في المملكة العربية السعودية والشروط والضوابط المطلوبة والفئات المستحقة

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية بالمملكة عن بعض التصريحات الجديدة التي توضح تجديد الإقامة دون تسديد قيمة رسوم لبعض الفئات، وذلك تخفيفاً للأعباء عليهم وتيسير جميع الأمور بشكل جيد وفي حالة عدم تجديد الإقامة في الوقت الخاص والمحدد بالنسبة لها، سوف تتم مواجهة بعض العقوبات المالية التي يمكن أن تصل إلى الترحيل من أراضي المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع تلك الأمور في مقالنا بالتفصيل.

تجديد الإقامة في المملكة دون رسوم

قامت الجهة المسؤولة في وزارة الداخلية بوضع بعض من الضوابط والشروط التي يجب الإلتزام بها في حالة الرغبة بتجديد الإقامة، وذلك دون تسديد قيمة الرسوم ومن أهم هذه الشروط تتمثل فيما يلي:

ينبغي عدم الهروب أو الغياب عند تجديد الإقامة.

تسديد جميع القيم الخاصة للمخالفات المرورية.

يلزم أن يكون زواج السفر ساري الصلاحية.

يجب أن يكون المتقدم مقيماً بشكل مستمر داخل أراضي المملكة.

تسديد الرسوم الخاصة للتجديد.

يجب أن يتم امتلاك تأمين طبي ويكون ساري المفعول.

طريقة الاستعلام عن الإقامة عبر منصة أبشر

قامت منصة أبشر الإلكترونية بإتاحة العديد من الخدمات الهامة مثل الاستعلام عن الإقامة وتجديدها بكل يسر، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر من هنا .

اختيار خانة أبشر للأفراد والضغط عليها.

تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على خانة دليل الخدمات.

تحديد خدمات الجوازات والضغط عليها.

النقر على أيقونة الاستعلام العام عن الإقامة.

الضغط على خانة عرض التفاصيل.

الفئات المستحقة لتجديد الإقامة وذلك دون رسوم

تشمل المبادرة المقدمة مجموعة كبيرة من الفئات التي تحتاج إلى الدعم في حالة تجديد الإقامة، وذلك بشكل مجاني، نظراً للظروف المادية الخاصة بها، وتتمثل هذه الفئات فإنها تكون كالآتي:

العمالة المنزلية من الرجال والسيدات.

أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة.

المطلقات والأرامل.

العاملون في جميع القطاعات الخيرية.

العاملون في الجمعيات وذلك دون مقابل مادي.

الأطفال الأيتام.

كيفية تجديد الإقامة بشكل مجاني

هناك مجموعة من التفاصيل يلزم أن يتم مراعاتها في حالة الرغبة بتجديد الإقامة مجاناً وتتمثل فيما يلي: