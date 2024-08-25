تنبيه هام جدا.. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توضح الجمع بين الرواتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 والمعين المتفرغ.. اعرف فورا

هناك العديد من الأشخاص الذين يعتقدون أنه تم الجمع بين رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 والمعين المتفرغ، وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوضيح حقيقة هذا الأمر، حيث تم تسليط الضوء على مهام الهيئتين إشكالية ازدواجية الراتب والجمع بينهم، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على ما تم توضيحه من قبل وكيل الوزارة في المؤتمر الصحفي لذلك تابعوا معنا الآن السطور التالية.

رواتب الرعاية الاجتماعية و المعين المتفرغ 2024

قد تم توضيح من قبل وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال مؤتمر صحفي بتسليط الضوء على مهام الهيئتين وقلة التخصيصات المالية الموجودة في الفترة الحالية، حيث تم توضيح أنه لا يمكن الجمع بين راتب الإعانة الخاص بالرعاية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، وأن الجمع بينهما يعتبر مخالفة صريحة للمواد القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة في دولة العراق وأن الشخص الذي يجمع بين الداعمين سوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.

الجمع بين دعم الرعاية الاجتماعية والمعين المتفرغ بالعراق 2024

وفي ذلك المؤتمر الصحفي أيضا قد تم توضيح ان الوزارة خلال هذه الفترة تعاني من قلة التخصيصات وهذه المشكلة قد أثرت وانعكست بالفعل على عدم شمول فئات أخرى بالخدمات خلال هذه الفترة، ولكن تم توضيح أيضا إذا حصلت الوزارة على تخصيصات بما يقارب 6.5 ترليون دينار سوف يتم فتح باب الشمول للعديد من الفئات مرة أخرى لتغطية عدد كبير من هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أوضاع مالية سيئة، والأشخاص الذين يستفيدون من الإعانة هم بالفعل الأشخاص دون خط الفقر واشترطت أنه يجب أن لا يكون لهم أي مورد مالي سواء من الدولة أو من القطاعات الأخرى، ولهذا عند توفير التخصيصات المالية يمكن لجميع الأشخاص الذين تتوافر لديهم الشروط التسجيل والتقديم للحصول على إعانة.