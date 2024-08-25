اضبط تردد قناة mtv  اللبنانية على القمر الصناعي نايل وعربسات لمتابعة الأخبار الحصرية لحظة بلحظة

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تردد قناة mtv اللبنانية وهي من القنوات الفضائية التي ننصح الجميع باستقبالها لديهم وذلك لأنها تعمل على نقل الأخبار العالمية والعربية بشفافية حيث أنها لا تنتمي لحزب محدد أو رأي محدد، ومن أبرز ما يميز هذه القناة أنه يتم تنزيلها بشكل مجاني تماما حيث أنها لا تحتاج إلى دفع رسوم شهرية ولا تحتاج أيضا إلى كود تشفير.

تردد قناة mtv اللبنانية

يمكن في الوقت الحالي لجميع المشاهدين استقبال قناة mtv اللبنانية بكل سهولة وهذا عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11938.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: Hd.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة mtv اللبنانية على القمر عرب سات

يجب العلم أن إدارة قناة mtv تحرص على استخدام أحدث التقنيات وهذا من أجل تقديم محتوى عالي الدقة والكفاءة، يمكنكم تنزيل القناة من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 10727.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

برامج قناة mtv

تقدم قناة mtv باقة مميزة من البرامج الإخبارية والتي من أبرزها:

من بعيد لبعيد.

حكي صادق.

جد باسم.

منغني ضحك ولعب.

صار الوقت.

حديث البلد.

بيت الكل.

بيروت اليوم.

الشعب.

ديو المشاهير.

خطوات تنزيل قناة mtv