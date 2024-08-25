منصة مظلتي spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، حيث اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ سنة بالتحديد او اكثر عن طرح اعانة مادية للمواطنين التي تم بدائقة مالية في ظل الغلاء وارتفاع الاسعار وتم تطبيق البرنامج منذ فترة طويلة، ويريد الجميع معرفة كيفية الوصول الى اسمائهم بعد اعلان هذا الدعم، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الاستعلام عن الاسماء عبر منصة المظلة الرقمية .

وجدير ان الرعاية الاجتماعية تأتي من اجل دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتساعد الحكومة هؤلاء الافراد كما وضحنا بالاعلي كافة التفاصيل، ومن خلال التفاصيل التي سوف نوفرها باسفل المقال هنا عن كيفية الاستعلام عن اسماء وجبة الرعاية الاجتماعية الاخيرة 2024 في العراق من خلال متابعة هذا المقال.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

وضعت الحكومة مجموعة من الخطوات لكيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في العراق وهي كالتالي:

يجب الدخول على منصة المظلة الالكترونية.

يجب ادخال رمز التحقق في المكان المطلوب.

الضغط على صفحة الخدمات الالكترونية.

اختيار خدمة الرعاية الاجتماعية.

اختيار رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

اختيار المحافظة التي ينتمي اليها المواطن.

الضغط على كلمة استعلام.

ستظهر النتيجة فوراً للطلب المقدم.