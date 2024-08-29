هام وعاجل.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المدارس والجامعات

يتداول البعض في الفترة الحالية أخبار عن تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي كان من المقرر وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم أن يبدأ من يوم 21 سبتمبر 2024، بعد نشر عدد من الصفحات على المواقع التواصل الاجتماعي عن اتخاذ وزير التربية قرار بتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الأول عن الموعد المحدد، ولذلك بدأ الناس يتساءلون عن حقيقة ذلك الأمر وما القرار الأخير الذي سيتم العمل به.
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025
أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن أنه لا نية في تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، وسيتم البدء في المدارس الحكومية في الموعد المقرر وهو يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، وتوصي الوزارة بعدم الانسياق وراء الصفحات المجهولة والأخبار الصحيحة، وأن لا يتم الوثوق إلا في القرارات التي تتخذها الوزارة بنفسها، وتعلن عنها عبر واحدة من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
موعد امتحانات العام الدراسي الجديد
كشفت أيضاً الوزارة عن موعد بدء الفصول الدراسية وموعد الامتحانات ضمن الخطأ السنوية التي تم وضعها، والتي جاءت على النحو التالي:
- يبدأ الفصل الدراسي الأول من يوم 21 سبتمبر 2024 الموافق يوم السبت على أن يتم عقد الامتحانات الخاصة به منذ يوم 11 يناير 2025 وتستمر إجازة الفصل من يوم 25 يناير حتى بداية الفصل الدراسي الجديد.
- ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 ويستمر إلى يوم 24 مايو 2025 ليعقد امتحانات الفصل.
- موعد امتحانات الدبلومات الفنية الصف الثالث الثانوي سيكون 31 مايو 2025.
- أما عن موعد بدء امتحانات الثانوية في يوم 14 يونيو 2025.