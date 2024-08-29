هام وعاجل.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025 في المدارس والجامعات

يتداول البعض في الفترة الحالية أخبار عن تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، والذي كان من المقرر وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم أن يبدأ من يوم 21 سبتمبر 2024، بعد نشر عدد من الصفحات على المواقع التواصل الاجتماعي عن اتخاذ وزير التربية قرار بتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الأول عن الموعد المحدد، ولذلك بدأ الناس يتساءلون عن حقيقة ذلك الأمر وما القرار الأخير الذي سيتم العمل به.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية عن أنه لا نية في تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، وسيتم البدء في المدارس الحكومية في الموعد المقرر وهو يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، وتوصي الوزارة بعدم الانسياق وراء الصفحات المجهولة والأخبار الصحيحة، وأن لا يتم الوثوق إلا في القرارات التي تتخذها الوزارة بنفسها، وتعلن عنها عبر واحدة من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد امتحانات العام الدراسي الجديد

كشفت أيضاً الوزارة عن موعد بدء الفصول الدراسية وموعد الامتحانات ضمن الخطأ السنوية التي تم وضعها، والتي جاءت على النحو التالي: