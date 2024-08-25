مظلتي كشوفات pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 عموم العراق

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 واحدة من عمليات البحث الرائجة على جوجل لأن المواطنين من عموم المحافظات العراقية يطالبون بسرعة صرف مستحقاتهم التي تأخرت كثيراً، يمر الكثير من المواطنين في الوقت الحالي بأزمة كبيرة في ظل هذا الغلاء، ويواجهون صعوبات كثيرة من أجل تلبية احتياجاتهم من طعام وشراب ودواء،

ومع اقتراب حلول العام الدراسي في العراق ارتفع مؤشر البحث أكثر من السابق نظراً لكثرة احتياج المواطنين للمال لشراء المستلزمات المدرسية التي يحتاج إليها الأبناء، الدفعة السابعة هي الدفعة الأخيرة التي تصدرها وزارة العمل ولا صحة لم يتم تداوله حول إلغائها، وقريباً يتم الكشف بشكل رسمي من الدكتور أحمد الأسدي عن ميعاد رفع الكشوفات، وخلال السطور نوضح لكم كيفية استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 ترقبوا معنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024

عندما تقوم وزارة العمل بالكشف عن قائمة المشمولين بالدفعة السابعة والأخيرة سوف تتوفر عبر الانترنت وتجدون خلال الاستعلام موعد الصرف المحدد حسب كل محافظة والاستعلام يرجى اتباع مايلي:.

أولاً الدخول على الموقع المباشر مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. الضغط على أقسام هيئة الحماية الاجتماعية. حدد سواء رجال- أو نساء. اختر المحافظة. اختر الدفعة السابعة. إدخال البيانات. النقر على زر استعلام.

الشروط الواجبة في استحقاق الدفعة السابعة

حالة مطابقة الشروط تكون فرصة الاستفادة أقبل وعند البحث الاجتماعي والفحص يتم قبول الأسم ضمن المشمولين ويتم الرفع عبر الموقع الإلكتروني