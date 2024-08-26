“المسلسلات التركية بجودة عالية“ استقبل تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل وعربسات للاستمتاع بمتابعة أحلى المسلسلات

ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن تردد قناة الفجر وهي من القنوات التي تقوم بعرض مجموعة من المسلسلات التركية التي يتابعها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل المؤسس عثمان، ويجب العلم أنه من أكثر ما يميز القناة أنها تقوم بعرض محتوى يناسب جميع الفئات العمرية المختلفة كما أنها من القنوات المجانية والتي يتم استقبالها بشكل مجاني، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة الفجر

يجب العلم أن قناة الفجر الجزائرية لا تقتصر فقط في محتواها على عرض المسلسلات التركية بل تقوم أيضا بعرض مجموعة من البرامج الإخبارية والترفيهية، لذلك ننصحكم بتنزيلها وهذا عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الجديد:

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

أصبح الآن من السهل استقبال قناة الفجر الجزائرية وهذا باستخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية

يرجى اتباع الخطوات الآتية من أجل استقبال قناة الفجر بكل سهولة:

في بداية الأمر يرجى فتح اعدادات الرسيفر وهذا باستخدام ريموت التحكم. بعد ذلك قم بالتوجه إلى قائمة التثبيت اليدوي ومنها انقر على خيار إضافة قناة جديدة. في هذه الخطوة قم بتحديد القمر الصناعي. ثم بعد ذلك قم بإدخال كل من تردد القناة ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز. أخيرا اضغط على زر ok وسوف يتم تنزيل القناة بنجاح.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع على قناة الفجر، ومن المقرر عرض الموسم الجديد في خلال شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر.