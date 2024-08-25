كيفية التسجيل في استمارة التقديم على المعين المتفرغ 2024 عبر ur.gov.iq

يمكن لجميع المواطنين العراقيين الذين يرغبون في التسجيل على استمارة التقديم للمعين المتفرغ عام 2024 القيام بذلك بطريقة سهلة من خلال منصة أور الإلكترونية عبر الرابط الرسمي ur.gov.iq تعتبر منصة أور واحدة من الأدوات الحكومية التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية لشعب العراق، بما في ذلك تسهيل عملية التسجيل في استمارة المعين المتفرغ في هذا التقرير، سنستعرض خطوات التسجيل بالتفصيل والأوراق اللازمة.

التسجيل في استمارة التقديم على المعين المتفرغ

تعتبر عملية التسجيل في استمارة تقديم طلب الحصول على وظيفة المعين المتفرغ من الخطوات السهلة التي يمكن لأي شخص تنفيذها، تهدف هذه الوظيفة إلى تقديم دعم خاص للأشخاص ذوي الإعاقات حيث يتم توظيف شخص لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم اليومية مقابل راتب ثابت ويمكن التسجيل لهذه الوظيفة من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الرسمي لبوابة أور.

اكتب الرمز الخاص بك ثم الضغط على زر “إرسال”.

بعد ذلك يجب عليك إدخال كافة المعلومات اللازمة التي يطلبها الموقع بدقة.

يرجى رفع كافة الوثائق والمستندات اللازمة كما هو موضح في الموقع.

قم بمراجعة البيانات التي أدخلتها للتأكد من خلوها من الأخطاء.

بعد التحقق من جميع التفاصيل، اضغط على زر “إرسال الطلب”.

بعد إرسال الطلب سيظهر لك رمز الطلب، ويجب عليك حفظه وطباعته مع بطاقة التسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المعين المتفرغ

لإكمال تسجيل استمارة المعين المتفرغ عام 2024 من خلال منصة أور، ينبغي تجهيز بعض المستندات المهمة ومن بينها: