شلون تستفسر..كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية عن برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بهدف مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود في تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث يعد هذا البرنامج من أهم المبادرات التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية. ولضمان الاستفادة من هذا الدعم، يجب على المواطنين التأكد من أهليتهم من خلال متابعة حالة طلباتهم بعد التسجيل.

كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية

لمساعدة المواطنين في معرفة ما إذا كانوا قد تأهلوا للحصول على الدعم، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية الطريقة الصحيحة للاستعلام عن أسماء المقبولين، يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية للتحقق من حالة طلبهم:

يجب الانتقال إلى موقع منصة مظلتي الرسمي على الإنترنت المخصص للاستعلام عن الرعاية الاجتماعية. على المستخدم تسجيل الدخول باستخدام حسابه الرسمي. إذا لم يكن لديه حساب، ينبغي إنشاء حساب جديد. بعد الدخول إلى الحساب، يتم تحديد خيار الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية سيطلب من المستخدم إدخال بعض البيانات الشخصية، مثل رقم الهوية الوطنية والرقم التعريفي. بعد إدخال البيانات المطلوبة، يتم النقر على خيار “الاستعلام” سيتم بعد ذلك تحميل الكشوفات التي تحتوي على أسماء المقبولين. تظهر للمستخدم جميع المعلومات المتعلقة بحالة الطلب وما إذا كان مؤهلاً للحصول على الدعم المالي أم لا.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لضمان حصولهم على الدعم، من أهم هذه الشروط: