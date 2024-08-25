خطوات التسجيل فى قرعة الحج بالجزائر 2024 وشروط التسجيل في القرعة عبر بوابة الحج الالكتروني

أفادت وزارة الحج والعمرة في الجزائر بأنها بدأت في استقبال طلبات التسجيل في قرعة الحج عام 2024 عبر الموقع الرسمي، ويأتي هذا الإعلان في ظل وضع الوزارة شروطا معينة ينبغي أن تتوفر في المتقدمين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، سنقوم بالتفصيل في السطور المقبلة عن كيفية التسجيل والشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في قرعة الحج بالجزائر

للتسجيل في قرعة الحج بالجزائر، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.

اختار تسجيل حساب جديد، ثم قم بملء كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.

بعد إدخال البيانات سيطلب منك الموقع التحقق منها وإرفاق بعض المستندات الرسمية المطلوبة.

اضغط على تقديم الطلب، ثم انتظر حتى تقوم الوزارة بمراجعة طلبك والموافقة عليه.

شروط التسجيل في قرعة الحج بالجزائر

لضمان تلبية المتطلبات اللازمة للتسجيل في قرعة الحج، ينبغي الانتباه إلى النقاط التالية: