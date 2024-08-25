خطوات التسجيل فى قرعة الحج بالجزائر 2024 وشروط التسجيل في القرعة عبر بوابة الحج الالكتروني

أفادت وزارة الحج والعمرة في الجزائر بأنها بدأت في استقبال طلبات التسجيل في قرعة الحج عام 2024 عبر الموقع الرسمي، ويأتي هذا الإعلان في ظل وضع الوزارة شروطا معينة ينبغي أن تتوفر في المتقدمين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، سنقوم بالتفصيل في السطور المقبلة عن كيفية التسجيل والشروط المطلوبة.
طريقة التسجيل في قرعة الحج بالجزائر
للتسجيل في قرعة الحج بالجزائر، ينبغي اتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة.
- اختار تسجيل حساب جديد، ثم قم بملء كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.
- بعد إدخال البيانات سيطلب منك الموقع التحقق منها وإرفاق بعض المستندات الرسمية المطلوبة.
- اضغط على تقديم الطلب، ثم انتظر حتى تقوم الوزارة بمراجعة طلبك والموافقة عليه.
شروط التسجيل في قرعة الحج بالجزائر
لضمان تلبية المتطلبات اللازمة للتسجيل في قرعة الحج، ينبغي الانتباه إلى النقاط التالية:
- الجنسية والسكن: ينبغي أن يكون المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية ويعيش بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- المستندات الرسمية: ينبغي تقديم المستندات الرسمية اللازمة بدقة، مع التأكد من أنها صحيحة.
- العمر والصحة: يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عاما على الأقل، وأن يتمتع بصحة جيدة وبدون أي أمراض مزمنة.
- سجل الحج السابق: يجب على المتقدم ألا يكون قد أدى مناسك الحج خلال السنوات الخمس الأخيرة وأن لا تتجاوز عدد مرات أدائه لمناسك الحج مرتين.
- السمعة الجيدة: يجب أن يكون المتقدم معروفا بسيرته الحسنة وسمعته الطيبة.
- من خلال الالتزام بهذه الشروط واتباع خطوات التسجيل المبينة، يمكن للمتقدمين أن يسجلوا بنجاح في قرعة الحج للسنة الحالية، ومن المهم التأكيد على ضرورة تقديم المعلومات بدقة لضمان قبول الطلب من قبل وزارة الحج والعمرة.