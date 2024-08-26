“الجامعة الهاشمية“ معدلات القبول الموحد 2024/2025 في الجامعة الاردنية جميع التخصصات

معدلات القبول الموحد 2024/2025 وهي من الأشياء التي يتم البحث عنها بشكل متكرر من قبل الطلاب وذلك بعد أن تم ظهور نتائج التوجيهي حيث أنها من المراحل التعليمية التي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية المسؤولة حيث أنه يقوم فيها الطالب بتحديد الكلية التي يرغب الطالب بالالتحاق بها، ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أن تم فتح باب التسجيل بالفعل وسوف يتم استقبال طلبات التقديم حتى يوم الثلاثاء القادم، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معدلات القبول الموحد 2024/2025

سوف نوضح لكم فيما هو آت معدلات القبول في كلية الطب بالجامعات المختلفة والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي بالأردن وهي:

معدل القبول في كلية الطب جامعة الأردن هو 97.15٪.

معدل القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا هو 96.85٪

معدل القبول في جامعة اليرموك هو 96.65٪.

معدل القبول في جامعة عمان هو 96.75٪.

معدل القبول في جامعة مؤتة هو 96.55٪.

معدلات القبول في كلية الهندسة

جاءت معدلات القبول في كلية الهندسة كالآتي:

القبول في كلية الهندسة جامعة الأردن 93.60٪.

القبول في جامعة عمان هو 90.55٪.

القبول في جامعة اليرموك هو 88.40٪.

القبول في كلية الهندسة المدنية هو 91.45٪.

القبول في هندسة الحاسوب هو 94.35٪.

القبول في الهندسة المعمارية هو 93.60٪.

القبول في الهندسة الكهربائية هو 92.90٪.

القبول في الهندسة الميكاترونيكس هو 93.3٪.

خطوات التسجيل في القبول الموحد

يرجى اتباع الخطوات الآتية عند التسجيل في القبول الموحد:

أولا قم بزيارة الصفحة الرسمية لوحدة التنسيق وهذا من خلال الرابط لتالي. ثانيا يرجى كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب بشكل دقيق. ثالثا قم بكتابة الرغبات الخاصة بك والتي تكون بحد أدنى خمس رغبات. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من المستندات قم بإرسالها. أخيرا قم بتسديد الرسوم المطلوبة والتي قيمتها خمسة عشر دنانير.

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2024