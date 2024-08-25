الهيئة العليا للحج والعمرة توضح.. طريقة الاستعلام على نتائج قرعه الحج وشروط التسجيل في الحج 

قدم العديد من المواطنين بالعراق على قرعة الحج التي تعتبر من أهم المناسك الدينية التي يرغب الكثيرين القيام بها، ويتساءل البعض على كيفية الاستعلام على نتيجة قرعه الحج، وقد أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يتم قبول طلبات المتقدمين على القرعة بناء على بعض الشروط، سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات الاستعلام على قرعة الحج بالعراق

صرحت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يمكن لكافة المواطنين المتقدمين للاستفادة من القرعة الاستعلام هل تم قبولهم ام لا الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بالهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

سجل الدخول على الموقع من خلال الحساب الإلكتروني الخاص بك، ثم اختر الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع.

بعدها يتم الضغط على نتيجة قرعة الحج من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية التي يجب التأكد من صحتها أثناء التسجيل.

ثم يتم الضغط على استعلام، ويحرص الموقع على معالجة الطلب الخاص بك والتأكد من البيانات وبعدها يتم إعلان النتيجة.

وفي حالة القبول من الضروري على المواطن التوجه الي مكتب الحج التابع للمدينة التي تقيم بها وتقديم كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها المنصة.

ما هي أهم ضوابط التسجيل في قرعة الحج بالعراق

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة أنه يمكن التقديم في القرعة بناء على بعض الشروط المعلن عنها، وهي كالتالي: