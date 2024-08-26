“ماما جابت بيبي“ تردد قناة وناسة 2024 على الاقمار الصناعية نايل وعربسات لأغاني لولو الشطورة طول اليوم

يبحث جميع الآباء والأمهات حول تردد قناة وناسه وهي من قنوات الأطفال التي تم إطلاقها منذ فترة ليست طويلة ولكنها نجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لما تعرضه من محتوى مميز، ويجب العلم أن إدارة القناة تقوم بشكل مستمر بتحديث المحتوى الخاص بها، كما أنها تقوم أيضا باستخدام أحدث التقنيات والأساليب الحديثة وذلك من أجل عرض محتوى بأعلى دقة وجودة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة وناسه

يمكن الآن لجميع المتابعين من مختلف الدول استقبال قناة وناسه عبر القمر الصناعي نايل سات وبدون الحاجة إلى دفع رسوم شهرية وهذا من خلال استخدام هذا التردد:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات

يجب العلم أن قناة وناسة تمتلك باقة مميزة من الأغاني المفضلة لدى الأطفال كما أنها تعرض أيضا عدد من البرامج التعليمية التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال، لذلك ننصحكم بتنزيلها لديكم وهذا من خلال استخدام التردد الجديد:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

استقبال قناة وناسه

عند استقبال قناة وناسة قم باتباع الخطوات الآتية: