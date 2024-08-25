شلون تضيف طفل على البطاقة التموينية بالعراق 2024 بكل سهولة؟

تعتبر البطاقة التموينية في العراق من الوسائل الأساسية لدعم الأسر محدودة الدخل، حيث تضمن توفير المواد الغذائية الأساسية لكل فرد في الأسرة، من هنا تأتي أهمية إضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية، لضمان حصوله على نصيبه من الدعم الغذائي، في عام 2024، ازدادت الاستفسارات حول كيفية إضافة مولود جديد إلى البطاقة التموينية، وفيما يلي نوضح الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

خطوات إضافة طفل إلى البطاقة التموينية في العراق 2024

لإضافة طفل إلى البطاقة التموينية، يمكن للأسر اتباع الخطوات التالية:

يجب على رب الأسرة التوجه إلى الفرع التمويني الذي يتبع له وفقًا لموقعه الجغرافي وتقديم طلب لإضافة الطفل الجديد. ينبغي تقديم مجموعة من الوثائق المحددة من قبل وزارة التموين، وهي ضرورية لإثبات بيانات الطفل الجديد ورب الأسرة. تشمل هذه الوثائق البطاقة التموينية للعائلة، والبطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية للطفل، الأم، والأب. يتوجب على رب الأسرة التأكد من أن الطفل غير مسجل ضمن أي أسرة أخرى من خلال إدارة حاسبة التموين. بعد مراجعة الطلب والوثائق، يجب الحصول على موافقة مدير الفرع التمويني على إضافة الطفل. يتعين على رب الأسرة تسديد رسوم إضافية تبلغ 1,000 دينار عراقي، كجزء من الإجراءات المالية لإضافة الطفل. بعد الموافقة على الطلب ودفع الرسوم، يتم تسجيل بيانات الطفل في النظام الإلكتروني الخاص بالتموين. ترسل بيانات الطفل إلى الحاسبة المركزية، حيث تتم إضافة الطفل بشكل رسمي في الشهر الذي يلي تقديم الطلب، نظراً لأن البيانات تُحدث شهريًا.

أهمية إضافة الطفل إلى البطاقة التموينية

إضافة طفل جديد إلى البطاقة التموينية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي خطوة حيوية لضمان توفير الدعم الغذائي للأسرة كاملة كل فرد مسجل في البطاقة التموينية يساهم في تحسين وضع الأسرة الاقتصادي من خلال حصولها على حصتها من المواد الغذائية المدعومة.