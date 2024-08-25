رسميًا.. تعطيل الدوام الرسمي غدًا الإثنين في العراق 2024

أعلن ديوان عام محافظة البصرة، برئاسة أسعد العيداني، في بيان له أمس السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي غدًا الإثنين الموافق 26 من شهر سبتمبر 2024 داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن التعطيل يشمل كافة الجهات والمؤسسات العاملة داخل المحافظة، احتفالاً بزيارة أربعينية الإمام الحسين، وعليه فإن محافظتي بغداد وذي قار قررا هما الإثنين كذلك تعطيل الدوام يوم الإثنين، احتفالاً بنفس الذكرى.

سبب تعطيل الدوام غد الإثنين

تعد ذكرى زيارة أربعينية، من أبرز المناسبات التي يحرص عليها المسلمون في إطار الاحتفال به، وإحيائها من أجل تذكر هذا اليوم بمقتل الإمام الحسين أمام الشيعة، لتكون هذه الذكر من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر بمختلف القطاعات الحكومية العاملة في دولة العراق، وهو ما يتم تحديده من قبل مجلس الوزراء العراقي، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الإجازة يتم فرض عقوبات على المؤسسات والهيئات المخالفة.

الإجازات الرسمية في العراق

وأقر مجلس الوزراء العراقي جدول الإجازات الرسمية في دولة العراق، بما يوافق إجازة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير، بينما إجازة عيد الجيش بالعراق يوم يوم 6 يناير، إضافة إلى يوم نوروز الموافق 21 مارس، على أن يوافق إجازة عيد الفطر المبارك يوم 29 إلى 2 شوال من كل عام، بينما إجازة العمال هي الموافق 1 مايو، ويتم الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 10 إلى 13 من شهر ذي الحجة.