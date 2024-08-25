تفاصيل التقديم.. كيفية التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024 بالجزائر وأبرز شروط التسجيل

أعلنت وزارة الدفاع عن رابط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي في الجزائر لعام 2024، حيث وقد أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانًا رسميًا عبر وسائل الإعلام في البلاد، حددت فيه كيفية التقديم وشروط وإجراءات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي، ويتوجب على المتقدمين الالتزام بالخطوات الموضحة من قبل وزارة الدفاع الجزائرية والشروط المطلوبة لضمان قبول طلباتهم والانضمام إلى صفوف الجيش، سنستعرض في هذا المقال كيفية التسجيل والشروط الهامة بالتفصيل.

كيفية التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية خطوات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي لعام 2024، حيث يجب على الراغبين في التقديم ابتاع الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة الدفاع الجزائرية الرسمي.

اضغط على خيار “التجنيد”.

املأ استمارة التسجيل بمعلوماتك الشخصية.

أرفق المستندات الرسمية بصيغة PDF مع الطلب.

اضغط على زر “تسجيل”.

اطبع استمارة التسجيل من الموقع.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

بعد أن أوضحنا كيفية التسجيل في الجيش الوطني الشعبي يجب التأكد من استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتقديم والتي تتمثل فيما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و22 عامًا.

ينبغي أن يكون مقيمًا دائمًا في الجزائر وغير متزوج.

كما يُشترط أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يجتاز اختبارات القبول النفسية والبدنية بنجاح.

يجب أن يكون لائقًا صحيًا.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

يتطلب التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري تقديم بعض المستندات الضرورية، والتي تشمل: