طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024 بالجزائر عبر anem.dz وشروط الاستحقاق

منحة المرأة الماكثة بالجزائر تعد من أهم الخطوات الداعمة التي قامت الحكومة الجزائرية بها، حيث إنها تقوم على دعم المرأة التي تعمل بدور رعاية الأسرة والعمل في المنزل، ولذلك الوكالة الوطنية قامت بالإعلان عن رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل في دولة الجزائر، وذلك لتوفير الاحتياجات اللازمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولهذا سنتعرف على الشروط اللازمة للتسجيل في المنحة وشروط الاستحقاق.

شروط التسجيل بمنحة المرأة الماكثة في الجزائر

قامت الحكومة بوضع عدة شروط وذلك لكي تتيح للنساء بالتسجيل في برنامج المرأة الماكثة والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي:

على المرأة المتقدمة أن تكون حاصلة على الجنسية الجزائرية.

أن تكون المرأة مقيمة بشكل دائم داخل دولة الجزائر.

أن يكون عمر المتقدمة لا يزيد عن خمسة وخمسون عاما ولا يقل عن خمسة عشر عام.

عدم وجود دخل شهري ثابت لدى المرأة المتقدمة أو أي عقارات أو أملاك.

عدم عمل المرأة المتقدمة في أي من القطاعات.

أن تكون المتقدمة خريجة من إحدى الجامعات.

ألا يكون لديها أي نشاط تجاري.

إذا كانت متزوجة فيجب ألا يكون لدى زوجها مصدر دخل ثابت.

وإذا كانت مطلقة أو أرملة فيجب أن تقوم بتقديم جميع المستندات والأوراق التي تثبت صحة ذلك.

ألا تكون قدد حصلت على أ منحة مقدمة من الدولة.

أن تكون مسئولة عن أطفال (ربة أسرة).

كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024 بالجزائر

يمكن التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024 بالجزائر من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي:

لابد من تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي والالكتروني الخاص بـ “الوكالة الحكومية المسئولة عن إدارة المنحة”.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدها قم بالدخول واختيار “منحة البطالة” وبعدها قم بتحديد المحافظة التي تسكن بها المتقدمة والمنطقة التابعة لها.

ثم تقوم بعد ذاك بتعبئة الاستمارة بجميع المعلومات الشخصية الخاصة بك، وبعد ذلك عليك مراجعة تلك البيانات والتأكد من صحتها ثم قم بتحميل كافة المستندات بصيغة pdf.

قامت الحكومة بوضع الشروط التي تم ذكرها وذلك لكي يتم وصول الدعم للمستحقين من النساء وذلك من خلال توفير راتب شهري لها، حيث يساهم ذلك في تحسين ظروف المعيشة وتخفيف الأعباء المالية.