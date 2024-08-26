موعد عطلة مولد النبوي الشريف 2024 ليبيا ومظاهر الاحتفال به

يرغب جميع المواطنين بالتعرف على موعد عطلة مولد النبوي الشريف 2024 ليبيا وهو من المناسبات الدينية التي يتم منحها عطلة رسمية لجميع المؤسسات في عموم الدولة ويجب العلم أنها من العطلات مدفوعة الأجر في هذه العطلة يتم الاحتفال بمولد الرسول ويوجد بعض الأسر التي تذهب لشراء الحلوى والاستمتاع بتلك العطلة المميزة، والجدير بالذكر أن وقت العطلة من الأوقات المميزة لدى الجميع، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد عطلة مولد النبوي الشريف 2024 ليبيا

وفقا لما نقلته الجهات المسؤولة داخل الدولة أنه من المتوقع أن تأتي عطلة المولد النبوي يوم الخامس عشر من سبتمبر والذي يوافق يوم الثاني عشر من ربيع الأول وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الأوقاف الليبية بعد أن تم مشاهدة هلال ربيع الأول، ويجب العلم أن هذه العطلة تكون رسمية مدفوعة الأجر في عموم الدولة وذلك بعيدا عن الأشخاص الذين يعملون في الخدمات الأمنية والإنسانية وذلك وفقا للقانون رقم 12 للمادة 16 عام 2010.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في ليبيا

يجب العلم أن مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي تختلف من دولة لأخرى حيث أنه يتم الاحتفال به في ليبيا عن طريق تشغيل أناشيد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتشغيل قصائد الشيخ علي أمين سيالة، كما أنه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول يطلق عليه ليلة الموسم وفيها يحمل جميع المسلمين الفوانيس أو إضاءة القناديل ويقوموا أيضا بتزيين شجرة ما باستخدام الانوار والورد والشموع كما يقوم البعض بتحضير طبق العصيدة.