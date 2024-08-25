بعد عرض الإعلان الأول”.. مواعيد مسلسل العبقري التركــــي معشوق الجــماهير Show TV 2024

مواعيد عرض مسلسل العبقري التركي والذي يرغب في التعرف عليه كل عشاق الدراما التركية لمتابعة أحداث الحلقة الأولى منه، والذي يعد من الأعمال الدرامية الحديثة للفنان اراس بولوت، ويشاركه في بطولة المسلسل الفنانة التركية ديفريم أوزكان، وقد حظي الفنان التركي بولوت على شهرة كبيرة في عمله الفني الأخير والذي كان يسمى أتاتورك مؤسس الدولة التركية، وسوف نوضح لكم موعد عرض أحداث المسلسل والقنوات التي تقوم بعرضه.

مواعيد عرض مسلسل العبقري التركي

من المقرر أن يتم عرض أحداث مسلسل العبقري على أشهر القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية المتميزة وهي قناة شو تي ڤي وذلك في مطلع شهر أكتوبر القادم 2024، وقد نالت هذه القناة على إعجاب كثير من المتابعين في أنحاء العالم العربي لتميزها في عرض أقوى الأعمال التركية.

قصة مسلسل العبقري التركي

يتطلع العديد من المتابعين إلى التعرف على أحداث المسلسل التركي العبقري والذي تدور أحداثه حول اكتشاف الأب إسكندر لموهبة ابنه يقران لموهبة في الرياضيات، كما يعيش الابن ديفران مع الام جولتشي وإخوته، حيث يلتقي بفتاة تسمى أسماء لتنشأ بينهما قصة حب، وقد قام بتأليف المسلسل المؤلف داملا سيريك وقد أخرج هذا العمل الدرامي أوموت آرال، كما تقوم شركة Ay Yapım بالإنتاج الفني للمسلسل، حيث تعد من أشهر شركات إنتاج الدراما التركية.

تردد قناة شو تي في Show TV 2024

يمكن لجميع محبي الدراما التركية متابعة أحداث مسلسل العبقري على قناة Show TV، ويمكن استقبال وضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات وفق التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12209.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.