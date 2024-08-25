“طــالــع نتيجتـــك“ لينـــك نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 وزارة التربية والتعليم moe-ye.net

يرغب جميع الطلاب بالتعرف على موعد ظهور نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024 وهذا منذ أن انتهوا من أداء الاختبارات الخاصة بهم منذ عدة أسابيع، وفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنهم الآن في مرحلة تصحيح الدرجات وبعدها سوف يتم تجميعها ثم اعتمادها والإعلان عنها على الفور وهذا في خلال الأيام القليلة القادمة، والجدير بالذكر أنه تم إطلاق خدمة الاستعلام من خلال رابط إلكتروني وذلك يعد تسهيل للوقت والجهد، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024

يجب العلم أن مرحلة الثانوية العامة واحدة من المراحل الهامة والتي حازت على اهتمام كبير وذلك لأنها تحدد مصير الطالب التعليمي، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بمجرد اتباع الخطوات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب زيارة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم باليمن. قم بالنقر على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. بعد ذلك من قائمة الخدمات المتاحة قم بالضغط على خيار نتائج الاختبارات. قم بتحديد المرحلة وهي مرحلة الثانوية العامة. يرجى إدخال رقم جلوس الطالب بشكل دقيق. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وانتظر حتى تحصل على النتيجة بنجاح.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن عدن 2024

يوجد طريقة أخرى للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن وهي كالتالي: