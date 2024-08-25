عالم الحيوان بين أيديك.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، يعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك واحده من اهم القنوات الوثائقيه بل انها هي القناه الاولى والفريده في الوطن العربي للشرق الأوسط الذي تقدم هذه النوعية من الأفلام والبرامج التي يتابعها ملايين حول العالم حيث تقوم القناه بعرض كل ما هو مختلف وجديد حول الطبيعة وما يحدث فيها واليوم سوف ناتي اليكم باحدث الترددات لقناة ناشونال جيوغرافيك وكيفية استقبالها على جهاز الريسيفر في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تعتبر كنيسة ناشونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات التي تنقل وتوثق ما يحدث في عالم الحيوان والبرية حيث تقوم القناة بعرض محتوى مميز من الأفلام والبرامج الوثائقية وتعرض الكثير من المعلومات حولها ويأتي ترددها على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد الجديد للقناة: 11411.

معدل الترميز هو:27500.

معدل الاستقطاب: افقى.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 علي العرب سات

تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك واحدة من أهم القنوات التي يبحث عنها المحبين لعالم الطبيعة والحيوان والبحار الذين يحبونه لزيادة ثقافتهم ومعلوماتهم العامة وذلك من خلال قناة ناشيونال جيوغرافيك والتي يأتي ترددها على النحو التالي:

تردد القناة: 11804.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل الاستقطاب للقناة هو: افقى.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو:4/3

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

هناك الكثير من البرامج التي يتم عرضها على قناة ناشبونال جيوغرافيك حيث البرامج التي تحقق نسب مشاهدة مرتفعة هي ما يلي:

برنامج حياة الشمبانزي.

برنامج أقصي سرعه.

برنامج تحقيقات الكوارث.

برنامج سمكة التونة العنيدة

برنامج مستكشف المحيط.

برنامج الثعبان الكبير.

كيفية ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز الاستقبال

يمكن بكل سهولة القيام بضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال وذلك بعد اتباع الخطوات التالية: