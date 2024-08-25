سجل بسرعه.. طريقة التقديم في الجيش الوطني بالجزائر والمستندات المطلوبة للتسجيل 

يعتبر الجيش الوطني الجزائري من أهم المؤسسات العسكرية الموجودة هناك، والتي يرغب العديد من المواطنين التقديم والاستفادة منها، ويتساءل البعض على الطريقة الصحيحة للتسجيل في الجيش الوطني بالجزائر، كما يجب الاطلاع على أهم المستندات الرسمية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ليتم قبول الطلب سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات التسجيل في الجيش الوطني الجزائري

اعلن وزارة الدفاع المدني الجزائري بأنه سيتم العمل على استقبال دفعة جديدة من طلبات المتقدمين للتقديم في الجيش الوطني، وقد أوضحت بأنه يتم التسجيل إلكترونيا كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط وزارة الدفاع الجزائري من هنا .

اختر تسجيل حساب جديد من الشاشة الرئيسية للموقع، ويتم تسجيل البيانات التي يطلبها الموقع.

اضغط على استمارة التسجيل من الخيارات الموجودة على الشاشة، وسجل كافة البيانات التي يطلبها الموقع بالطريقة الصحيحة.

فور الانتهاء من تسجيل البيانات اضغط على حفظ، ويتم الانتظار لحين الرد على الطلب الخاص بك.

من الضروري ارسال المستندات التي تطلبها المنصة لتأكيد الطلب.

ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجيش الوطني الجزائري

يرغب العديد من الأشخاص التسجيل في الجيش الوطني، ولكن هناك بعض المستندات التي يجب تحضيرها، وهي كالتالي: