تحديث ناري واتساب الأصلـي”..جاري مراجعة حظر الارقام المجهولة ⭐⭐⭐⭐ إضافات جديدة هتبـــرك

تحديث جديد في واتساب قيد الاختبار لحظر الرسائل من الأرقام المجهولة يستعد تطبيق واتساب لإطلاق مجموعة من الميزات الرائدة في تحديث جديد في واتساب قيد الاختبار لحظر الرسائل من الأرقام المجهولة مما سيعزز تجربة المستخدمين بشكل كبير سواء على هواتف آيفون أو أندرويد، وتتضمن هذه الميزات الجديدة تحديثاً لخاصية حظر الرسائل الذي سيكون بمثابة ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيق.

تحديث جديد في واتساب لحظر الرسائل من الارقام المجهولة

يشمل التحديث الجديد ميزة لحظر الرسائل الواردة من الحسابات التي لا يعرفها المستخدم وهي إحدى الإضافات التي قرر واتساب إدماجها في التحديثات المقبلة، وتتيح هذه الخاصية للتطبيق منع الرسائل بشكل تلقائي من الحسابات غير المدرجة في قائمة جهات الاتصال بشرط أن تتجاوز الرسائل حداً معيناً في الحجم، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها التي قد تسبب الإزعاج بالإضافة إلى تقليل الرسائل العشوائية التي قد تؤثر على أداء التطبيق وتستهلك موارد الجهاز.

إنشاء حساب جديد في واتساب دون الحاجة لرقم هاتف

تقدم هذه الميزة الحديثة للمستخدمين إمكانية التسجيل في واتساب بدون الحاجة لاستعمال رقم هاتف مما يمثل تطوراً في مجال تعزيز الخصوصية وتحسين طرق التواصل عبر المنصة.

هذا التحديث يعتبر خطوة محورية نحو تسهيل استخدام واتساب لفئات أوسع من الأشخاص إذ لم يعد من الضروري أن يكون لدى المستخدم رقم هاتف موثوق للتسجيل والاستفادة من خدمات التطبيق، هذه التغييرات الكبيرة ستكون مفيدة بشكل خاص للمستخدمين في المناطق النائية أو الأماكن التي تعاني من صعوبة في الحصول على أرقام هواتف بسهولة، مع إضافة هذه الميزة يمكن لواتساب توسيع قاعدة مستخدميه لتشمل المزيد من الأشخاص الذين واجهوا صعوبات في العملية التسجيل بسبب نقص الأرقام الموثوقة.